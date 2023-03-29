بعد لقاء شي وبوتين .. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

المصدر: أ ب

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دعا الرئيس الأوكراني نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا، قائلاً إنهما لم يتواصلا منذ أن اندلعت الحرب وإنه "مستعد لرؤيته هنا".

وقال فولوديمير زيلينسكي للأسوشيتدبرس الثلاثاء، بعد أسبوع على زيارة شي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أريد التحدث معه"، ولم ترد الصين على الفور على دعوة الزيارة.

وتحدث زيلينسكي للأسوشيتدبرس على متن قطار يأخذه في أنحاء أوكرانيا لمدن قرب مواقع القتال.

وقدم زيلينسكي دعوته لشي في الشهور الماضية أيضا، لكن هذه الدعوة الصريحة للزيارة جاءت بعد أيام من زيارة شي لروسيا حيث التقى فلاديمير بوتين،

وذكر الزعيم الأوكراني أنه لم يتواصل مع شي منذ اندلاع الصراع.

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