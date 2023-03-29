الرئيس الباكستاني يثمن جهود الإغاثة الإماراتية لمساعدة بلاده

المصدر: وام

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أشاد فخامة الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بجهود دولة الإمارات لمساعدة باكستان وشعبها من خلال الدعم الإنساني والإغاثي الكبير، لا سيما في أعقاب العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد.

وتسلم سعادة بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي، جائزة تقديراً لجهود دولة الإمارات في مجال المساعدات والإغاثة في باكستان.

تم تسليم الجائزة خلال حفل أقامته منظمة سيلاني الخيرية العالمية وصندوق المبادرة الرئاسية للذكاء الاصطناعي والحوسبة التي أطلقها فخامة الرئيس الباكستاني، وذلك بحضور معالي كمران تيسوري حاكم إقليم السند.

و تم خلال الحفل، تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأسر المحتاجة في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك مبادرات توفير مياه الشرب الآمنة وإنشاء عيادات رعاية صحية متنقلة في مقاطعتي السند وبلوشستان.

كما جرى خلال الحفل الإشادة بتضامن قيادة دولة الإمارات مع الشعب الباكستاني في معالجة آثار الزلازل والفيضانات التي ضربت البلاد، وكذلك في مواجهة جائحة كوفيد -19.

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