تعهد أمريكي بـ«عصر جديد» من الشراكة مع أفريقيا

المصدر: (أكرا، غانا - وكالات)

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تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أمس، ببداية «عصر جديد» من الشراكة مع أفريقيا، حيث تحدثت عند «بوابة النجم الأسود»، النصب التذكاري الذي يحيي ذكرى استقلال غانا عن الاستعمار. ودعت إلى مزيد من الاستثمار في أفريقيا.

وقالت: «سنتصدى معاً للتحديات، وسنستغل معاً الفرص المستقبلية». وأضافت: «لن تسترشد أمريكا بما نستطيع القيام به من أجل شركائنا الأفارقة، ولكن بما يمكننا فعله مع شركائنا الأفارقة».

وشددت هاريس على مجالات عدّة يمكن، بحسب واشنطن، أن تستفيد من المزيد من الاستثمار، وهي: تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والديمقراطية.

من جانبه، قال الرئيس الغاني، نانا أكوفو-أدو، إنه يأمل في رؤية هذا الأمر يتحقق بعد سنوات من التجاهل.

وأضاف أكوفو-أدو عندما التقى هاريس: «نريد أن نغير هذه الديناميكية».

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