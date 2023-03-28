روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ أمريكية بعيدة المدى

المصدر: أ ف ب

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أمريكية بعيدة المدى.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أنها أسقطت صاروخاً أمريكياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد لتسليم هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشنّ هجوم مضادّ تحضّر له منذ أشهر.

ولم تقدّم أوكرانيا حتى الآن أيّ معلومات عن نشر هذه الأسلحة.

ويأتي الإعلان الروسي غداة تسلّم أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة.

وقالت الوزارة، في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً، والتي كانت الولايات المتّحدة وعدت بتسليمها لكييف بداية فبراير، إن «الدفاع المضادّ للطائرات أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّهاً من طراز GLSDB وصواريخGround Launched Small Diameter Bomb ».

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