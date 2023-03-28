أوكرانيا مستعدة لاستئناف تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن بلاده لديها اكتفاء من إنتاج الكهرباء بصورة تجعلها تبحث في استئناف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن صادرات أوكرانيا توقفت في أكتوبر الماضي بعدما تسببت الحرب في انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد. وتم استئناف العمل في النظام منذ ذلك الحين بعد الإصلاحات والدعم من الشركاء الدوليين.

وقال جالوشينكو اليوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن أوكرانيا قادرة تقنيا على تصدير أكثر من جيجاوات واحدة من الكهرباء، لكن هناك قيوداً من المنظم الأوروبي على الصادرات المحتملة عند 400 ميجاوات.

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