مقتل 39 مهاجراً في حريق بمركز توقيف في المكسيك

المصدر: أ ف ب

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قضى 39 مهاجراً على الأقل في حريق شب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

وقال المعهد الوطني للهجرة "نأسف لوفاة 39 مهاجراً حتى الآن في الحريق".

وأضاف المعهد أن 29 مصاباً في حالة خطرة نقلوا إلى أربعة مستشفيات وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا.

وأشار إلى أنه تواصل "مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا".

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

وبدأ في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميين.

وذكرت صحيفة "إل سول دي بارال" أن غالبية الضحايا قضوا اختناقا.

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