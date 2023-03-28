إضراب واسع يشلّ «النقل» في ألمانيا وسط مطالبات بزيادة الأجور

المصدر: برلين - أ.ف.ب

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بدأت حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا أمس، في وقت تطالب النقابات العمالية برفع الأجور في مواجهة التضخم.

وأدّى ارتفاع الأسعار إلى تعقيد مفاوضات الأجور في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مروراً بالبريد وإدارات محلية.

وتعيّن على مستخدمي وسائل النقل التحلي بالصبر الاثنين في جميع أنحاء البلاد، مع إضراب العاملين في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي.

وحذر فريدي شوارتز، وهو موظف في مطار ميونيخ: «نحن مستعدون لإضرابات أخرى. لقد بدأنا ولن نتوقف».

وقال جورج باشماير، الموظف في المكتب الفيدرالي للممرات المائية والملاحة، إنه انضم إلى الحراك لأنه «لم يعد لدينا ما يكفي للعيش»، مشيراً إلى أن «تكاليف التدفئة باهظة، كما هو حال الوقود، علينا التريث في كل مرة نذهب للتسوق». وارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8.7 % في فبراير. وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي. وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%. تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5 % مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو 2023 ويناير 2024.

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