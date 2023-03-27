الكرملين: روسيا ملتزمة بخطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

المصدر: وكالات

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أكد المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن روسيا ملتزمة بخطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، على الرغم من تهديدات الغرب بفرض عقوبات.

وأضاف" بالطبع، مثل هذا رد الفعل لا يستطيع أن يؤثر على خطط روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس الأول السبت نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا.

ورفضت الحكومة الألمانية إعلان بوتين، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الإثنين إن برلين تعتبر ذلك خطابا غير مسؤول.

وأضاف المتحدث "إن هذا لن يثنينا بالطبع عن مواصلة دعمنا لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

كما أدان الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إعلان موسكو.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد دعا بيلاروسيا للتخلي عن أسلحتها النووية، وهدد بفرض عقوبات عليها في حال لم تقم بذلك.

وقال " استضافة أسلحة نووية روسية سوف يكون تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي"، وأضاف في تغريدة" مازال يمكن أن توقف بيلاروسيا هذا الأمر، إنه خيارها".

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