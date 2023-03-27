البرلمان المجري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

المصدر: أ ف ب

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صادق البرلمان المجري الإثنين، بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الدولة الإسكندنافية أقرب خطوة إضافية لنيل عضوية التحالف.

وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائباً) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقاً" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب فيدس الحاكم.

ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين.

ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، قرّرت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي او الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام الى حلف شمال الاطلسي في مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف مارس موافقته على انضمام فنلندا التي لها، خلف أوكرانيا، أطول حدود أوروبية (1340 كلم) مع روسيا. ويمكن أن يتم التصويت في البرلمان قريبا.

من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة اوربان رسميا.

والأسبوع الماضي اعتبر مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجلي جولياس ان هناك "فرصة جيدة" بان يحصل التصويت خلال دورة الربيع للبرلمان التي تنتهي في 15 يونيو.

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