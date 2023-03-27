شولتس يؤكد تسليم 18 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في روتردام مساء اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأوكرانية حصلت من ألمانيا على 18 دبابة قتال حديثة طراز ليوبارد 2 ايه6.

وقال شولتس:" سلمنا ما كنا أعلنا عنه".

كانت طواقم الدبابات الأوكرانية أتمت تدريباتها على الدبابة ليوبارد بتدريب بالذخيرة الحية في منتصف الشهر الجاري. ولم تعلن السلطات الألمانية من قبل عن نقل الدبابات كما حدث أيضا عند نقل أنظمة الأسلحة الأخرى لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.

كانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من أورد تقريرا عن وصول الدبابات إلى أوكرانيا.

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