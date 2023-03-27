قتلى بإطلاق نار في مدرسة جنوبي أمريكا

المصدر: أ ف ب

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لقي ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين مصرعهم بإطلاق نار في مدرسة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر طبية، أن الضحايا قُتلوا برصاص مسلَّحة أطلقت النار، اليوم، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل، قبل أن ترديها الشرطة.

وأُعلنت وفاة الضحايا بعد إصابتهم بطلقات نارية لدى وصولهم إلى المستشفى، بحسب ما نقلت قناة «نيوز تشانل 5» المحلية عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي.

وقال دون آرون، المسؤول في شرطة ناشفيل بولاية تينيسي، خلال مؤتمر صحافي، إن «مطلق النار أنثى، ويبدو أنها مراهقة». واستخدمت في هجومها رشّاشين ومسدّساً على الأقلّ.

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