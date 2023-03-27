الجيش السويدي يحظر تنزيل تيك توك على هواتف العمل

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش السويدي اليوم الإثنين أنّه منع أفراده من تنزيل تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة المهنية بسبب مخاوف أمنية، بعد سلسلة قرارات مماثلة من السلطات في دول غربية.

وقالت القوات المسلحة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنّ التقييم استند إلى "التقارير التي ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق لمعلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة ByteDance".

وصرحت المسؤولة الاعلامية للقوات المسلحة غونا غروفيلت لوكالة فرانس برس أنّ "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحدّ ذاته خطرًا أمنيًا لذلك لا نريد استخدام تطبيق تيك توك على أجهزتنا المهنية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان النروجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، والجمعة منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك تيك توك.

وتيك توك تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت المفوضية الأوروبية وكذلك الحكومات في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا المسؤولين أنه لا يمكنهم استخدام تيك توك على أجهزة العمل بسبب مخاوف من صلات بحكومة بكين.

وأكد التطبيق أنّ الحكومة الصينية لا تسيطر على بياناته ولا يمكنها الوصول إليها.

لكنّ الشركة أقرّت في نوفمبر بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، وفي ديسمبر قالت إنّ موظفين استخدموا البيانات للتجسّس على صحافيين.

وأكّدت بكين الأسبوع الماضي أنّها لم تطلب من الشركات تسليم البيانات التي تمّ جمعها في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إنّ الصين "لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات موجودة في دولة أجنبية بطريقة تنتهك القانون المحلي".

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