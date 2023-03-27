منظمة اليونيدو تدعو إلى التضامن العالمي للقضاء على الجوع كهدف جماعي

المصدر: وام

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دعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إلى التضامن العالمي للقضاء على الجوع كهدف جماعي .

وشدد غيرد مولر، مدير عام المنظمة على الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي وإبرازه على أجندة التعاون الإنمائي الدولي محذرا من تجاهل الغذاء كأحد الجوانب الرئيسية للأمن العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

وسلط المسؤول الأممي، في بيان صادر عن مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، الضوء على دور خلق فرص العمل في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، الذي يساهم في تحقيق الأمن الوطني والإقليمي بالعديد من مناطق ودول العالم، ولفت إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في خلق فرص العمل أمام الشباب والسيدات.

وأكد مدير عام اليونيدو استعداد المنظمة للتعاون والمساهمة في العمل على حصول جميع فئات الناس على الأغذية الكافية والمأمونة، لافتا إلى خبرة المنظمة في مجالات إدارة سلاسل التوريد المستدامة ومعايير سلامة الأغذية وتجهيز المنتجات الزراعية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية، وشدد على رغبة اليونيدو في التعاون على أساس الاعتقاد المشترك بإمكانية تحقيق عالم خال من الجوع.

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