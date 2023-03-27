كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

المصدر: أ ف ب

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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخاً بالستياً واحداً على الأقل، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم «بحر اليابان».

تأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام من استكمال سيول وواشنطن، الخميس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.

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