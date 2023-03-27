مصرع ضابطين أمريكيين بتحطم مروحية

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي اثنان من ضباط الشرطة في مدينة باتون روغ حتفهما أمس، عندما تحطمت مروحيتهما في حقل لقصب السكر، حسبما ذكرت السلطات في ولاية لويزيانا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مروحية من طراز «روبنسون أر- 44» انطلقت صباحاً للمساعدة في مطاردة لكنها لم تعد.

ولم يلاحَظ اختفاء الطائرة عدة ساعات عندما انطلقت عملية بحث، ثم عُثر على الحطام، ولم يتم الكشف عن اسمي الضابطين.

وقال رئيس البلدية، شارون ويستون بروم، عبر «تويتر»: «بالنيابة عن مدينة باتون روغ، أتقدم بأحرّ التعازي لأسرتي ضابطي إدارة شرطة باتون روغ، وزملائهم، اللذين فقدا حياتهما بشكل مأساوي».

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يحقق في الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز