هندوراس تقطع علاقاتها بتايوان وتعترف بالصين

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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أقامت الصين أمس، علاقات دبلوماسية مع هندوراس التي أعلنت قطع علاقاتها مع تايوان. وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ «أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو».

وأرفقت رسالتها القصيرة بصورة لوزير خارجية الصين كين غانغ مصافحاً نظيره في هندوراس إنريكه رينا الذي يزور بكين راهنا.

وخلال مراسم احتفالية في بكين، وقّع وزير خارجية هندوراس إنريكه رينا مع نظيره الصيني تشين غانغ وثيقة تعترف بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال تشين غانغ «يسعدنا أن نرحب بـ(رئيسة هندوراس) سيومارا كاسترو في الصين في أقرب وقت ممكن»، مرحباً بالعلاقات الثنائية «التي ستفيد البلدين وشعبيهما».

وفي بيان نشر أول من أمس، قال وزير خارجية هندوراس إنريكه رينا إنه «بناءً على تعليمات رئيسة الجمهورية سيومارا كاسترو، أبلغت تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية».

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية التايواني جوزف وو أن «الصين لم تكفّ عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية». وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في بيان: «قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب..».

خلال حملتها الانتخابية، وعدت سيومارا كاسترو التي انتخبت قبل فترة قصيرة، بالاعتراف ببكين.

وفي السنوات الأخيرة، زارت وفود برلمانية ووزارية غربية الجزيرة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلدانها وتايوان.

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