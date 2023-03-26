ترقب لنسبة الممتنعين .. الكوبيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجه الكوبيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في انتخابات برلمانية نتائجها محسومة سلفا، لكن نسبة الامتناع عن المشاركة فيها أبرز مؤشراتها.

وسيختار نحو ثمانية ملايين ناخب 470 نائبا من بين 470 مرشحا لشغل مقاعد الجمعية الوطنية.

لكن المؤشر الحقيقي الذي تنطوي عليه هذه الانتخابات هو عدد الناخبين الكوبيين الذين سيمتنعون عن التصويت.

ودعت المعارضة الكوبيين إلى عدم المشاركة، ووصف أحد حسابات المعارضة على تويتر الانتخابات بأنها "مهزلة".

والتصويت ليس إلزاميا في كوبا، وقد ارتفعت نسبة الممتنعين بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

فقد سجلت الانتخابات البلدية في نوفمبر نسبة إقبال بلغت 68,5 في المئة فقط، مقارنة بـ74 في المئة قبل شهرين في استفتاء على قانون الأسرة الجديد، وأقل من 90 في المئة في استفتاء 2019 على الدستور الجديد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز