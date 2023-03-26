أوكرانيا تطالب بعقد اجتماع أممي طارئ لبحث خطة بوتين النووية

المصدر: أ ب

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دعت الحكومة الأوكرانية اليوم الأحد إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل بحث خطة بوتين النووية بعد كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وشجب كبير مسؤولي الأمن في أوكرانيا خطط الكرملين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

لكن موسكو قالت إنها تتخذ هذه الخطوة ردا على الدعم العسكري الغربي المتزايد لأوكرانيا.

أعلن بوتين عن الخطة في مقابلة تلفزيونية بثت يوم السبت، قائلا إنها نتيجة لقرار بريطاني صدر الأسبوع الماضي بتزويد أوكرانيا بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقال بوتين إنه من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، تحذو روسيا حذو الولايات المتحدة. وأشار إلى أن واشنطن تمتلك أسلحة نووية منتشرة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.

وأضاف "إننا نفعل ما كانوا يفعلون منذ عقود، ونقوم بوضعهم في دول حليفة معينة، وإعداد منصات الإطلاق وتدريب أطقمهم".

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالخطوة في بيان الأحد، وطالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.

وجاء في البيان "تتوقع أوكرانيا أن تتخذ المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا إجراءات فعالة لمواجهة الخطة النووية للكرملين".

قال بوتين السبت إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منذ فترة طويلة امتلاك أسلحة نووية في بلاده مرة أخرى لمواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

قامت روسيا بتخزين أسلحة نووية تكتيكية في مستودعات مخصصة على أراضيها، وسيؤدي نقل جزء منها إلى بيلاروسيا لوضعها بالقرب من طائرات وصواريخ روسية متمركزة هناك بالفعل.

قالت الولايات المتحدة إنها ستراقب تداعيات إعلان بوتين.

وأكد أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن "لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

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