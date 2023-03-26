«الخارجية الصينية»: موقفنا بعلاقات مستقرة مع أمريكا لم يتغير

المصدر: (عواصم - وكالات)

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قال وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، إن موقف بلاده تجاه إقامة علاقة صحية ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة لم يتغير، على الرغم من آمال الصين بتوقف الولايات المتحدة عن استخدام «وسائل معدومة الضمير» لاحتواء وقمع المارد الأصفر.

وصرح تشين، خلال لقائه مع ممثلين لمنظمات وشركات صديقة للولايات المتحدة في بكين، أمس، أن الصين تأمل في أن يعمل البلدان معاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية؛ للتغلب على الصعوبات.

وأفاد تشين بأن الصين سوف تواصل توفير بيئة أعمال أفضل للشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية. في السياق، دق رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين، ناقوس الخطر بشأن تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظل تنامي النفوذ السياسي والاقتصادي للأخيرة في العالم، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

جاء ذلك في مقابلة أدلى بها لي هسين لتلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في»، نشر نصها مكتب رئيس الوزراء، أمس. وقال هسين: «لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعاً بين الصين وبقية الدول، بالأخص بين الصين والولايات المتحدة».

وأوضح أن الصين «أكثر رخاء، وإسهامها للعالم أكبر، وصوتها في العلاقات الدولية أقوى». فيما قالت مصادر مطلعة، إن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون الآن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، في وقت قريب، كما كانوا يتمنون، ما يعكس التدهور الأوسع في علاقة البلدين، بعد سلسلة من الأزمات خلال الشهور الأخيرة، أدت إلى خطاب عدائي بشدة على الجانبين.

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