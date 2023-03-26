قتلى بإعصار مدمّر في مسيسيبي الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

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أفاد جهاز إدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي الأمريكية، أمس، بمقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً؛ بسبب أعاصير عنيفة، فضلاً عن إصابة العشرات في الولاية الجنوبية.

وكتب الجهاز في تغريدة على «تويتر»: «للأسف، من المتوقع تغيير تلك الأرقام». وأضاف: إن ما لا يقل عن 4 أشخاص في عداد المفقودين.

إضافة إلى تسجيل عشرات المصابين، في حين ان عشرات الآلاف من الناس في مسيسيبي، وألاباما، وتينيسي، صاروا محرومين من الكهرباء. وأكدت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، أن إعصاراً اجتاح الولاية، وتسبب في أضرار في بلدتي سيلفر سيتي، ورولينغ فورك.

أنقاض

في الوقت ذاته، أظهرت صور الدمار التي نشرتها الشبكات الإخبارية، مباني تحولت إلى أنقاض، وسيارات انقلبت على جوانبها.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أعاصير أخرى، بعضها جاءت من ولاية آلاباما، المجاورة. في حين ذكرت تقارير إعلامية أن العواصف في الولاية، أطاحت بأسطح المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وسوت تقريباً بعض الأحياء بالأرض.

وقال حاكم ولاية مسيسيبي، تايت ريفز عبر «تويتر»: «قُتل ما لا يقل عن 23 من سكان مسيسيبي جرّاء الأعاصير العنيفة الليلة (قبل) الماضية. نعلم أن عدداً أكبر من الأشخاص أصيبوا.

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ نشطة». وأضاف ريفز: «ستظل الخسارة محسوسة في هذه المدن إلى الأبد. أرجوكم صلّوا من أجل كل الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم»، داعياً السكان إلى «متابعة تقارير الأرصاد الجوية والتزام الحذر».

من جهتها، صرحت مالاري وايت، من هيئة الطوارئ، لشبكة «إيه بي سي»:

«تبذل الولاية جهود إغاثة في مقاطعتي شاركي، وهمفريز»، على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة جاكسون. فيما قال رئيس بلدية رولينغ فورك، التي يسكنها حوالي 2000 شخص غربي وسط مسيسيبي، لشبكة «سي إن إن»:

«لم تعد بلدتي موجودة». وأضاف إنه عندما تمكن من مغادرة منزله، «وجدنا دماراً في كل مكان حولنا». بدوره، قال المسؤول المحلي في مقاطعة همفريز، وودرو جونسون، لـ«سي إن إن»: «إن زوجته أيقظته وسمعا ما بدا وكأنه صوت قطار». وزاد جونسون: «كان أمراً مخيفاً للغاية»، موضحاً أن منزل جاره، وهو مقطورة، «تدمر تماماً».

تحذيرات

من ناحيتها، حذّرت هيئة الأرصاد الوطنية، السكان، من أنه مع استمرار عمليات إزالة الركام «تظل الأخطار حتى بعد استمرار العواصف». فيما أبلغ مراقبو العواصف، هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بهبوب 24 إعصاراً على الأقل، منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهاً عندما كانت العاصفة تضرب، ولم تخف الكلمات: «لحماية حياتك، احتمِ الآن!»، وحذرت «أنت في وضع يهدد حياتك...

الحطام المتطاير قد يكون مميتاً لأولئك الذين يتواجدون دون مأوى. ستدمر المنازل المتنقلة. من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل».

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