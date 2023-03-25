بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شيء غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وتابع "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وأضاف "سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم ... بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح".

وأوضح "اعتبارا من 3 أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

وبرر بوتين هذا القرار بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب.

وقال "روسيا تملك بالطبع وسائل الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".

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