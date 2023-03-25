قتلى جراء هطول ثلوج وأمطار غزيرة في أفغانستان

المصدر: أ ب

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أدى تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أفغانستان، بينهم طفل، حسبما قالت متحدث باسم الحكومة اليوم السبت.

وضرب الطقس القاسي تسع ولايات في مناطق مختلفة من البلاد يومي الجمعة والسبت هي بلخ وزابل وفرياب وأروزغان ونيمروز وننغرهار وكونار ونورستان ولغمان.

وأدى تساقط الثلوج والأمطار إلى إصابة سبعة أشخاص، وتدمير أكثر من 750 منزلا جزئيا أو كليا، وتدمير الأراضي الزراعية، بحسب شفيع الله رحيمي، المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث.

وقال رحيمي إن الدوائر الحكومية توفر للأسر الضروريات الأساسية مثل الطعام والخيام والبطانيات. ومن المقرر أن تزور الفرق المناطق المتضررة لتقييم الأضرار.

وأضاف رحيمي أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الزلزال الذي ضرب معظم أنحاء أفغانستان وباكستان المجاورة يوم الثلاثاء الماضي بقوة 6.5 درجات، وأسفر الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من الليل عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 60 في أفغانستان، ودمر 800 منزل في جميع أنحاء البلاد.

وضرب زلزال قوي منطقة وعرة وجبلية في شرق أفغانستان في يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص، وأصيب ما يقدر بنحو 1500 شخص وسويت آلاف المنازل بالأرض.

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