قتلى ومفقودون جراء انفجار بمصنع للشوكولاتة في بنسلفانيا

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات الأمريكية أن انفجاراً في مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا، الجمعة، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان ستة آخرين.

وأكدت إدارة الطوارئ في بنسلفانيا زيادة عدد القتلى صباح اليوم السبت بعد الانفجار الذي وقع قبل الساعة الخامسة مساء الجمعة في مصنع شركة "أر إم بالمر" الكائن في حي ويست ريدينغ.

وقال قائد شرطة المنطقة واين هولبين إن الانفجار دمر مبنى وألحق أضراراً بمبنى مجاور.

وكشفت سامانثا كاغ، عمدة ويست ريدينغ بورو، عن موقع الانفجار، "لقد سوي بالأرض إلى حد ما... المبنى في المقدمة، مع الكنيسة والشقق، كان الانفجار كبيرا لدرجة أنه نقل هذا المبنى إلى الأمام بمقدار أربعة أقدام".

وقال هولبين للصحفيين إن سبب الانفجار في المنطقة الواقعة على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال غرب فيلادلفيا، قيد التحقيق.

وأكدت جيسيكا بيزلر، المتحدثة باسم مؤسسة "تاور هيلث" الصحية، أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفى ريدينغ مساء الجمعة.

وكشف موقع الشركة على الإنترنت أنها تصنع "منتجات شوكولاتة مبتكرة" منذ عام 1948 ولديها الآن 850 موظفا في مقرها الرئيسي في ويست ريدينغ.

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