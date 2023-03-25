رجل يقر بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي

المصدر: أ ف ب

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أقرّ رودولف جار، وهو مواطن هايتي-تشيلي، الجمعة في ميامي بتقديم "دعم مادّي" للكوماندوس الذي اغتال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في مقرّ إقامته عام 2021، على ما أظهرت وثائق قضائية.

واعترف جار (50 عاما) بأنّه قدّم "دعمًا مادّيًا وموارد"، مع عِلمه بأنّها ستُستخدم لقتل زعيم الدولة الكاريبيّة، بحسب مناشدته.

وهو أوّل من أقرّ بالذنب من أصل 11 شخصًا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنّهم خطّطوا من ميامي بفلوريدا لعمليّة الاغتيال.

قُتِل مويس في يوليو 2021 على يد كوماندوس في مسكنه الخاصّ في بور أو برنس. ووفقًا للاتّهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.

وقد مثل في يناير 2022 أمام محكمة في ميامي، بعد اعتقاله في جمهورية الدومينيكان.

وأعلن مدّعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين.

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