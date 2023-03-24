الغاز الروسي إلى الصين عبر «قوة سيبيريا 2» في 2023

المصدر: (موسكو - وكالات)

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أعرب ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس، أن بلاده تأمل التوصل، قبل نهاية العام الجاري إلى اتفاق يقضي بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» المخطط لإنشائه.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن نوفاك قوله: «الآن، توضع اللمسات النهائية على شروط العقد بين «غازبروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC). فيما تجرى دراسة جدوى بالفعل، ويمر تصميم خط أنابيب الغاز عبر أراضي منغوليا».

وأضاف نوفاك: «نأمل، ونحن واثقون من أن شركتينا ستتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام، وستوقعان العقد». وأكد أن «المفاوضات حول إعداد الاتفاق، أصبحت في المرحلة الأخيرة».

وزاد نوفاك: إن خط أنابيب «قوة سيبيريا» الأول سوف يسمح «هذا العام، بإرسال أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز»، أي بارتفاع كبير بالنسبة للعام 2021 (15.5 مليار متر مكعب)، على أن يبلغ سعته القصوى السنوية، 38 مليار متر مكعب، بحلول العام 2025.

وتعتبر موسكو أن خط الأنابيب، البالغ طوله 2600 كيلومتر، بسعة 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أنه وسيلة لاستبدال تصديرها الغاز إلى أوروبا، بسبب الحرب في أوكرانيا. وتصدّر روسيا، حالياً، بشكل أساسي غازها الطبيعي من سيبيريا إلى شمال شرق الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» الأول منذ نهاية العام 2019.

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