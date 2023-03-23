الاتحاد الاوروبي يقر خطة شراء ذخيرة لأوكرانيا

المصدر: أ ب

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أيد زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خطة لإرسال مليون طلقة من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة لمساعدة البلاد في مواجهة الحرب مع روسيا.

اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على خطة عملية الشراء السريعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعطى زعماء الدول الأعضاء في الكتلة - البالغ عددها 27 - موافقتهم السياسية في قمة عقدت ببروكسل اليوم.

وجاء في النتائج التي توصل إليها الاجتماع بشأن أوكرانيا أنه "مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء، يرحب المجلس الأوروبي بالاتفاق...لتسليم أوكرانيا ذخيرة أرض-أرض وذخيرة مدفعية، فضلا عن صواريخ حال طلبت ذلك".

من جانبه، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للقادة على المبادرة في وقت سابق خلال مكالمة مصورة.

وقال الدبلوماسي، الذي لا يتسنى الكشف عن هويته لأن المناقشات جرت خلف أبواب مغلقة، إن زيلينسكي طلب أيضا من القادة تسليم بلاده طائرات حديثة وصواريخ بعيدة المدى لمساعدة المقاومة الأوكرانية.

مع مواجهة أوكرانيا لنقص في الذخيرة بعد أكثر من عام من بدء الحرب، طرحت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس على طاولة المفاوضات الشهر الماضي فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة شراء مشتركة مماثلة لتلك التي تم وضعها خلال جائحة فيروس كورونا لشراء اللقاحات.

ووفقا لتقديرات مختلفة، تطلق أوكرانيا ما بين 6000 و7000 قذيفة مدفعية يوميا، أي حوالي ثلث الإجمالي الروسي.

وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال الأسبوع الجاري إنه حصل على الموافقة على تخصيص مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتشجيع الدول الأعضاء على توفير قذائف مدفعية من مخزوناتها الحالية وأي طلبات معلقة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص مليار يورو أخرى لتسريع الطلبيات الجديدة وتشجيع البلدان على العمل معا في عمليات الشراء من خلال وكالة الدفاع الأوروبية أو في مجموعات من ثلاث دول في الأقل.

وقالت المجر إنها لن تشارك في تسليم ذخيرة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى التزامها بالسلام. لكنها قالت إنها لن تمنع الأعضاء الآخرين من القيام بذلك عن طريق عرقلة الاتفاق.

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