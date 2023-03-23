خلال زيارة كييف .. وزير خارجية إستونيا ينجو من حريق التهم سيارته

المصدر: د ب ا

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كشف وزير خارجية إستونيا أورماس راينسالو، النقاب عن اشتعال النيران في سيارة مصفحة كانت تقله في شوارع كييف خلال زيارة لأوكرانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال راينسالو في مؤتمر صحفي حكومي بالعاصمة الإستونية تبليسي اليوم: "كنت أجلس مع (سفير إستونيا لدى كييف) كاييمو كوسك في المقعد الخلفي للسيارة، وفجأة قال كاييمو إنه يشم رائحة شيء ما... حينذاك اندلعت ألسنة اللهب فجأة خلفنا".

وتم بصعوبة فتح أبواب السيارة من الخارج، كما تعطل باب حقيبة السيارة. وقال الوزير: "لحسن الحظ، تم فتح البابين الخلفيين في نهاية الأمر، وإلا كانت السيارة تحولت إلى غرفة غاز في ثوان قليلة".

ولم يصب أحد بأذى جراء الواقعة التي حدثت مساء الثلاثاء الماضي، ولم يتطرق الوزير إلى أي تفاصيل بشأن السبب المحتمل وراء الحريق، الذي التهم السيارة.

ومن المقرر أن يقوم خبراء بفحص حطام السيارة، التي كانت الشرطة وهيئة حرس الحدود وفرتها للسفير الإستوني.

يشار إلى أن إستونيا هي إحدى دول البلطيق بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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