سلوفاكيا تعلن إرسال أول أربع مقاتلات ميغ-29 لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت سلوفاكيا الخميس أنها أرسلت أول أربع مقاتلات ميغ-29 وعدت أوكرانيا بها، على أن ترسل تسع مقاتلات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية مارتينا كاكاشيكوفا "تمّ تسليم أول أربع مقاتلات ميغ-29 بأمان إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت "في الأسابيع المقبلة، ستُسلّم الطائرات المتبقية".

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية الجمعة أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا مماثلا بعد بولندا.

وأشار إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

واختارت براتيسلافا التوقف عن استخدام طائرات ميغ العام الماضي لأنها كانت تعتمد على فنيين وشركات روسية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين الخميس أن هلسنكي سترسل ثلاث دبابات من طراز ليوبارد معدّلة إلى أوكرانيا، بعدما أرسلت ثلاثا في وقت سابق.

وأكّد الخميس أن كييف "طلبت إجراء محادثات بشأن مقاتلات إف/إي-18 هورنت لمعرفة ما إذا كان يمكن توفيرها لأوكرانيا".

لكنه اوضح أن بلاده ستحتاج إلى مقاتلات هورنت في السنوات القليلة المقبلة.

وسبق أن أرسلت عدة دول أخرى بما فيها النرويج وبولندا وألمانيا والسويد وإسبانيا وكندا دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا أو وعدت بإرسال بعض منها.

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