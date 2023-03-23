ارتفاع ضحايا زلزال باكستان وأفغانستان إلى 21 قتيلاً

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرح مسؤولون بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر والذي ضرب معظم أنحاء باكستان وأفغانستان في وقت سابق من الأسبوع ارتفعت إلى 21 قتيلا يوم الخميس بعد الإبلاغ عن ثمانية قتلى اضافيين في مناطق نائية.

وقتل 10 اشخاص في أفغانستان و 11 في باكستان جراء زلزال الثلاثاء. ووردت أنباء عن إصابة أكثر من 130 شخصا بجروح عندما انهارت أسقف مئات المنازل.

وتم الإبلاغ عن معظم الأضرار في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني المتاخم لأفغانستان.

وقال شفيع الله رحيمي، المتحدث باسم طالبان في وزارة إدارة الكوارث الطبيعية، إن الزلزال أسفر عن مقتل 10 في افغانستان وإصابة 60. وقال إن 800 منزل تضررت في جميع أنحاء أفغانستان.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا جنوب شرق منطقة جورم في منطقة هندوكوش الجبلية بأفغانستان ، على الحدود مع باكستان وطاجيكستان. ووقع الزلزال على عمق 188 كيلومترا تحت سطح الأرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز