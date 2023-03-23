مدفيديف: توقيف بوتين "إعلان حرب" على موسكو

المصدر: أ ف ب

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حذر مسؤول روسي كبير من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت، سيكون بمثابة "إعلان حرب" على موسكو.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، "لنتصور الأمر، رئيس دولة هي قوة نووية يتوجه مثلاً الى ألمانيا حيث يتم توقيفه. ماذا سيكون ذلك؟ إعلان حرب على روسيا".

وأضاف مدفيديف المعروف بتصريحاته العالية النبرة أنه إذا حصل ذلك "فإن كل قدراتنا من صواريخ وسواها ستسقط على البوندستاغ (البرلمان الألماني) ومكتب المستشار وما إلى ذلك".

ويأتي هذا التحذير بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي الأسبوع الفائت مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب .

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