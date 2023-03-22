رئيس وزراء إسبانيا ينجو من تصويت بحجب الثقة

المصدر: د ب ا

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فشل الشعبويون اليمينيون في إسبانيا اليوم الأربعاء في محاولتهم للإطاحة بالحكومة اليسارية لرئيس الوزراء، بيدرو سانشيز.

وكان تصويت بحجب الثقة طرحه حزب "فوكس"، قد تم رفضه في مجلس النواب في مدريد، بأغلبية واضحة 201 صوت، مقابل 53 صوتا، مع امتناع 91 عضوا عن التصويت. وتم دعم الاقتراح فقط من قبل نواب حزب "فوكس" بالإضافة إلى نائب آخر.

وكان ذلك هو الاقتراح الثاني لحجب الثقة، الذي يطرحه حزب "فوكس" ضد سانشيز، في الفترة التشريعية الحالية وكانت المحاولة الأولى قد فشلت في أكتوبر 2020.

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