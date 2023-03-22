سول وواشنطن تعتزمان إجراء «أكبر تدريبات» بالذخيرة الحية

المصدر: د ب ا

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تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية هي "الأكبر على الإطلاق" في يونيو كجزء من برنامج للاحتفال بالذكرى الـ 70 لتحالفهما، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وكشفت الوزارة النقاب عن البرنامج المصمم لتعزيز تضامن الحليفين، وإظهار التفوق التكنولوجي لجيشيهما وتسليط الضوء على تركيزهما على "تحقيق السلام من خلال القوة عن طريق العمل"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان بتعبئة معدات عسكرية عالية التقنية، لإظهار قوة النيران والقدرة على المناورة للتحالف.

وأجرى الحليفان تدريبات ضخمة بالذخيرة الحية أقل من 10 مرات، بما في ذلك آخرها في عام 2017.

وتسعى كوريا الجنوبية أيضا إلى إقامة مراسم يوم القوات المسلحة بمشاركة القوات الأمريكية في كوريا في أواخر سبتمبر لإظهار قدرات الردع والاستجابة "الساحقة" للتحالف ضد "التهديدات" الكورية الشمالية، وفقا للوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سول وواشنطن على صياغة رؤية دفاعية مستقبلية للتحالف الثنائي سيتم الإعلان عنها في محادثاتهما السنوية لوزيري الدفاع، والتي تسمى الاجتماع الاستشاري الأمني، المتوقع عقده في أكتوبر.

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