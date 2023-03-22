تقدم روسي في دونباس وكييف تنتظر «أبرامز»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم كبير في ساحة معركة دونباس شرقي أوكرانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما كشفت عن مقتل عدد كبير من جنود أوكرانيا التي أعلنت بدورها صد العديد من الهجمات الروسية في مدينة باخموت، بؤرة القتال الأشد، فيما شرعت واشنطن التمهيد لتسليم أوكرانيا دبابات أبرامز بعدما قررت إرسال النسخة القديمة من هذه الدبابات.

وكشفت إحاطة وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين، وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ طائرة أوكرانية من طراز «سو 25» و31 طائرة مسيّرة أوكرانية، واعتراض 3 قذائف من طراز «هيمارز» ونظام المدفعية M777 أمريكي الصنع، وتدمير ثلاث محطات رادار أمريكية الصنع. بالمقابل، قال جنرال أوكراني بارز أمس، إن القوات الأوكرانية تصد محاولات روسية للتقدم نحو مركز مدينة باخموت.

وكتب أولكساندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية على «تيلغرام»: «تحاول مجموعات هجومية تابعة للعدو التقدم من الأطراف إلى مركز المدينة، لكن قواتنا الدفاعية تعمل وتدمرهم»، وأضاف إن القتال محتدم بطول خط المواجهة الشرقي.

صواريخ كروز

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في شبه جزيرة القرم، فيما نفت موسكو حدوث ذلك مؤكدة أنها صدت هجوماً بمسيّرات. وقالت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على تيلغرام «دمر انفجار في بلدة دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر-إن كاي أثناء نقلها على السكك الحديد». لكن روسيا أكدت من جهتها أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق. وقالت «صدت الدفاعات الجوية هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم»، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

دبابات أبرامز

وشرعت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في تعجيل وتيرة تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مفضلة إرسال نموذج قديم مجدد من الدبابات يمكن أن يكون جاهزاً بشكل أسرع بهدف نقل الطراز الذي يمثل قوة قتالية ويبلغ وزن الدبابة الواحدة منه 70 طناً إلى منطقة الحرب في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لوكالة «أسوشيتدبرس».

وكانت الخطة الأصلية تتمثل في إرسال 31 دبابة من طراز «أبرامز إم 1 إيه 2» الأحدث إلى أوكرانيا، والتي كان من الممكن أن تستغرق عاماً أو عامين لصنع وشحن الدبابات. لكن المسؤولين قالوا إن القرار اتخذ لإرسال النسخة الأقدم من الطراز «إم 1 إيه 1»، والتي يمكن أخذها من مخزونات الجيش وسيكون من الأسهل على القوات الأوكرانية تعلم كيفية استخدامها وصيانتها.

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