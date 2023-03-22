أمريكا تكثّف وجودها العسكري في بولندا

المصدر: (وارسو - أ.ب)

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حضر وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك ومسؤولون أمريكيون المراسم التي عقدت، أمس، لرفع مستوى الوجود العسكري الأمريكي رسمياً في بولندا العضو في حلف الناتو، وذلك وسط الحرب المتواصلة في أوكرانيا المجاورة. يتمركز أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في الدولة التي كانت تابعة للكتلة الشيوعية سابقاً.

وينتمون إلى «مجموعة دعم المنطقة في بولندا» التي تمت ترقيتها الآن لتشكيل أول حامية للجيش الأمريكي على الجناح الشرقي للحلف، في قرار أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الدول الثلاثين الأعضاء في «الناتو» العام الماضي.

ويقع مقر الحامية في معسكر كوسيوسكو. ولدى الولايات المتحدة بالفعل خمس حاميات عسكرية في ألمانيا وواحدة في بلجيكا وواحدة في إيطاليا. وقال بلاشتشاك: «نثمن كثيراً وجود القوات الأمريكية على أساس دائم في بلادنا. من المهم للغاية أن يظل العالم الغربي موحداً».

وأضاف: «إن تعاون بولندا مع الولايات المتحدة «نموذجي». ويشار إلى أن بعض القوات الأمريكية تشرف على الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الأجنبية لأوكرانيا. ويتمركز آلاف الجنود الأمريكيين منذ سنوات في بولندا ودول أخرى على الجانب الشرقي لـ «لناتو».

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