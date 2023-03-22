تنزانيا: تأكيد وفاة 5 أشخاص بسبب مرض ماربورغ

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الصحة التنزانية، الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وثلاثة آخرين يتلقون العلاج من مرض ماربورغ الشبيه بالإيبولا.

وقالت وزيرة الصحة أومي مواليمو إن الحالات تم تحديدها في منطقة كاغيرا الغربية وإن الحكومة تمكنت من السيطرة على انتشار المرض إلى مناطق أخرى.

مثل فيروس إيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ في الخفافيش وينتشر بين البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح، مثل ملاءات الأسرة الملوثة. وبدون علاج، يمكن أن يكون ماربورغ قاتلا لما يصل إلى 88٪ من المصابين.

تم تسجيل حالات تفشي وحالات إصابة فردية بمرض ماربورغ في الماضي في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وغانا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ووضعت السلطات الصحية في كل من كينيا وأوغندا في حالة تأهب قصوى بسبب الحالات الأخيرة في تنزانيا.

وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية زابولون يوتي، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة التنزانية، بالحكومة لما وصفه باستجابتها السريعة وشفافيتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز