بوتين يرحب بخطة السلام الصينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني "نرى أن العديد من المواقف في خطة السلام التي قدمتها الصين تتفق مع الرؤى الروسية ويمكن أن تصبح الأساس لحل سلمي، بمجرد أن يكون الغرب وأوكرانيا مستعدين له".

من جانبه، قال شي إن الصين تلتزم بـ"أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن الصين تتخذ موقفا موضوعيا وحياديا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف إن الرئيسين بحثا قضية أوكرانيا لأكثر من أربع ساعات أول أمس الاثنين.

وأضاف "كانت هناك فرصة لتوضيح كل شيء" واستمع الاثنان لبعضهما البعض، "وهذا أهم شيء".

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