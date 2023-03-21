زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع ليل اليوم على مسافة 40 كيلومتراً إلى جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، مشيراً إلى أن قوته بلغت 6,5 درجات.

وأثار الزلزال هلع السكان في مدينة روالبندي الباكستانية الذي هربوا من منازلهم.

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