واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة من طراز هايمارس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

وتأتي المساعدات التي تشمل أيضا مدرعات برادلي الخفيفة وقذائف وأسلحة مضادة للدبابات، من الأموال التي أقرها الكونغرس الأمريكي.

وأضاف بلينكن "مع استمرار حرب روسيا غير المقبولة ضد أوكرانيا والخسائر البشرية الفادحة، فإننا نضع في اعتبارنا الشجاعة اللامحدودة والتصميم الراسخ للشعب الأوكراني".

تراقب واشنطن بحذر زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا التي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام.

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