أوكرانيا تأمل في «نفوذ» الرئيس الصيني لدى بوتين لوقف الحرب

المصدر: أ ف ب

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أعلن الناطق باسم الخارجية الاوكرانية اليوم الاثنين أن كييف تأمل في أن يستخدم الرئيس الصيني شي جينبينغ "نفوذه" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الى موسكو "لوقف" الحرب.

وقال الناطق أوليغ نيكولينكو بعيد وصول جينبينغ الى موسكو إن "أوكرانيا تتابع عن كثب زيارة الرئيس الصيني الى روسيا. نحن نتوقع ان تستخدم بكين نفوذها على موسكو لكي توقف الحرب ضد أوكرانيا".

من جانبها عبرت بريطانيا عن "أملها" في أن يحض الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب في أوكرانيا خلال زيارته الى موسكو.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد وصول شي جينبينغ الى موسكو "نأمل في ان يستغل الرئيس شي هذه الفرصة لحض الرئيس بوتين على وقف قصف المدن والمستشفيات والمدارس في أوكرانيا".

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