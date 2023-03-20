إنقاذ 41 مهاجراً أفريقياً في البحر المتوسط

المصدر: (تونس - د.ب.أ)

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أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، أن وحدات من البحرية أنقذت 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم في عرض البحر.

وتدخلت وحدات تتبع المنطقة البحرية بجزيرة قرقنة الليلة قبل الماضية لنجدة المهاجرين، وإحباط عملية للهجرة غير الشرعية. كما أوقف حرس الحدود في اليوم ذاته 40 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بتهمة «اجتياز الحدود البرية خلسة، والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية».

ومنذ خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء المخالفين لقانون الإقامة يجري إيقاف العشرات يومياً في طريقهم إلى السواحل الإيطالية أو أثناء تسللهم إلى الأراضي التونسية، عبر الحدود الجزائرية والليبية. وصنفت السلطات الإيطالية تونس كونها بلد عبور رئيسياً إلى أراضيها من بين دول المنطقة.

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