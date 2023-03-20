بوتين يتجوّل في ماريوبول بعد زيارة «القرم»

المصدر: عواصم - وكالات

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول ضمن المناطق التي انضمت إلى روسيا سبتمبر الماضي، وهي الزيارة الأولى له إلى هذه المدينة منذ سيطرة الجيش الروسي عليها في بداية العملية العسكرية، ما أثار غضب أوكرانيا التي نددت بالزيارة.

وعقب ساعات فقط من زيارته القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة، نشر الكرملين فيديو لوصول بوتين على متن مروحية إلى ماريوبول ثم تفقد إعادة الإعمار وقاد بنفسه السيارة في جولة بشوارع المدينة وتحدث إلى بعض السكان. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي تفقد مسرحاً موسيقياً أعيد بناؤه واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار المدينة. وأوضح الكرملين أن بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته أول من أمس شبه جزيرة القرم مشدداً على الطبيعة «العفوية» لرحلته. وقال أحد سكان ماريوبول لبوتين «إننا نصلي من أجلك»، واصفاً مدينته بأنها «قطعة صغيرة من الجنة»، بحسب لقطات فيديو بثها التلفزيون الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن زيارة بوتين كانت «عفوية»، مشيراً إلى أن تنقّلاته في المدينة واللقاءات مع السكان المحليين لم يكن مخططاً لها. وأضاف إن الزيارة تمت في وقت متأخر جداً السبت وفي الساعات الأولى من صباح أمس.

وعقد بوتين اجتماعاً في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة روستوف نا دونو جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحافية للكرملين. وأفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، بأن الكرملين أوضح أن بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين.

باخموت

بالمقابل، قال الجيش الأوكراني أول من أمس إن القوات الأوكرانية خارج مدينة باخموت شرقي البلاد لا تزال قادرة على وقف تقدم الوحدات الروسية بما يسمح بتسليم القوات التي تدافع عن المدينة الذخيرة والأغذية والمعدات والأدوية.وقال الناطق باسم الجيش سيرغي شيريفاتي لقناة «آي. سي. تي. في» التلفزيونية «قادرون على إيصال الذخائر والمواد الغذائية والعتاد والأدوية الضرورية إلى باخموت وبإمكاننا أيضاً إخراج جرحانا من المدينة».

في الأثناء، نقلت وسائط إعلام عن دميتري بيسكوف قوله إن «تحليق الطائرات الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود يشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع روسيا».

وتحطمت طائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي في البحر بعدما اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز «سوخوي27» في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف «ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق. ليست لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية». وأضاف «في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع وضدنا».

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