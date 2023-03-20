بوتين: روسيا ترحب بالدور الصيني البناء في أزمة أوكرانيا

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن روسيا تشعر بالامتنان لما وصفه بموقف الصين المتوازن تجاه الأحداث في أوكرانيا وأبدى ترحيبه باستعدادها للعب دور بناء في حل الأزمة. وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو "نشيد باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية الأزمة" في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، "انفتاح روسيا على تسوية للأزمة الأوكرانية بوسائل سياسية-دبلوماسية".

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