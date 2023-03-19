سول وطوكيو تحتجان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

المصدر: أ ف ب

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أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخاً بالستياً وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي"، التسمية الكورية لبحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن "صاروخ كوريا الشمالية طار إلى ارتفاع 50 كيلومتراً وقطع مسافة 800 كيلومتر".. وأضافت أنها "احتجت بشدة على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، وذلك من خلال سفارة بيونجيانج في بكين".

وتجري سيول وواشنطن منذ الاثنين مناورات عسكرية غير مسبوقة هي الأكبر منذ خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحليفتين في مواجهة التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية. وتستمر المناورات التي سمّيت "درع الحرية" عشرة أيام.

تثير هذه المناورات غضب بيونغ يانغ التي تعدها تدريبات على غزو لأراضيها وتتوعد بانتظام برد "ساحق".

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الخميس أقوى صاروخ لها، هو هواسونغ-17 البالستي العابر للقارات، قبل زيارة لليابان أجراها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وقد استأنف الجاران محادثاتهما على أعلى مستوى وقررا إظهار جبهة موحدة في مواجهة عدائية كوريا الشمالية.

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