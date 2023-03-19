كندا تسن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين والأتراك على أراضيها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الحكومة الكندية السبت إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وأصبح بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في السادس من فبراير في مقتل أكثر من 49 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.

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