ترامب يتوقع «توقيفه» الثلاثاء ويدعو أنصاره للتظاهر

المصدر: نيويورك- أ.ف.ب

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أعلن دونالد ترامب، أمس، أنه سيتم «توقيفه» الثلاثاء، داعياً أنصاره إلى التظاهر، وذلك تحسباً لاحتمال توجيه التهمة إليه رسمياً، في قضية دفع مبلغ من المال لنجمة أفلام. وكتب ترامب في حسابه على منصّته الاجتماعية «تروث سوشال»، إنه «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل».

وفي حال اعتُقل، أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، فستكون هذه سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة.

ويركّز التحقيق على دفع مبلغ 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات عام 2016، لشراء صمت ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بشأن علاقة تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات، الأمر الذي كان سيضرّ بحظوظ المرشّح الرئاسي الذي فاز في تلك الانتخابات.

ورغم أنَّ دفع هذا المبلغ يعتبر بحدّ ذاته قانونياً، إلّا أنّه يطرح مشكلة، على اعتبار أنّ مكتب المدعي العام في نيويورك، الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنّه تبرّع خفي في إطار حملة الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.

سيكون جنونياً

وأضاف ترامب، المرشّح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في منشور بأحرف كبيرة «تظاهروا! استعيدوا بلادنا!». وتُردّد هذه الدعوة صدى الدعوة التي أطلقها في عام 2020، مؤكداً أنّ الانتخابات الرئاسية «سُرقت» منه، لدفع أنصاره للتظاهر في واشنطن في السادس من يناير 2021. واعتبر الخطاب الذي ألقاه في ذلك الحين، مقدّمة للهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول، مقرّ السلطة التشريعية، في حدث شكّل صدمة لأمريكا والعالم.

وكتب في تغريدة في 19 ديسمبر 2020 «تظاهرة كبيرة في واشنطن في السادس من يناير، انضموا إليها، سيكون ذلك جنونياً»، قبل أن يدعو مناصريه في خطاب في اليوم ذاته، إلى «القتال بشدة».

وبعدما تمّ حظره من «تويتر» والشبكات الاجتماعية الأخرى، في أعقاب ما اعتُبر تحريضاً على العنف، أعيد ترامب مؤخراً إلى تويتر ويوتيوب وفيسبوك. ونشر الجمعة أولى منشوراته على منصتي فيسبوك ويوتيوب، منذ تعليق حساباته قبل عامين. ولكنّه نشر تصريحاته الأخيرة أمس، على منصّته الاجتماعية «تروث سوشال».

130 ألف دولار

عبر إشارته إلى «تسريبات» من النيابة العامة لولاية نيويورك في منطقة مانهاتن، أضاف الرئيس الأمريكي السابق، زخماً إلى الإشارات والشائعات التي تتكاثر منذ أيام، بشأن صدور لائحة اتهام جنائية محتملة في قضية ستورمي دانييلز، من قبل هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة من المواطنين تتمتع بسلطات تحقيق واسعة، ومسؤولة عن التصديق على لائحة الاتهام.

وعبر منصّته «تروث سوشال»، وصف مكتب المدّعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، وهو قاضٍ منتخب وديمقراطي، بأنّه «فاسد ومسيّس للغاية».

وبعدما واجه الرئيس الجمهوري السابق (2021-٢٠١٧)، عدداً من القضايا القانونية، من دون أن يتمّ توجيه اتهامات إليه فيها، فقد يرى هذا التهديد يتحقّق هذه المرة قريباً.

ومحاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، الذي أصبح من ألدّ أعدائه، هو المسؤول عن دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى كليفورد لشراء صمتها بشأن هذه العلاقة المفترضة مع ترامب، والتي تعود إلى 2006.

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