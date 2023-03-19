اتفاقية الحبوب.. 60 أم 120 يوماً؟

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة، أمس، تمديد الاتفاقية الدولية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية المبرمة في يوليو 2022 لتخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا.

ورحّبت كييف على الفور بالتمديد قائلة، إنه تم التفاوض على مدة 120 يوماً. لكن الرئيس التركي والأمم المتحدة لم يعلنا عن فترة زمنية، في حين قالت روسيا إنها وافقت على تمديد الاتفاقية 60 يوماً فقط.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: «بعد محادثات مع الجانبين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس».

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: «تم تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود المبرمة في إسطنبول في 22 يوليو 2022... نعرب عن امتناننا للحكومة التركية».

ورحّب وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، مشيراً إلى أن الاتفاق مُدّد لفترة 120 يوماً».

وأضاف على فيسبوك: «يكمن التحدي الرئيسي في تسريع عمليات تفتيش السفن في تركيا. سيسمح ذلك للعالم بالحصول على المزيد من المنتجات الزراعية الأوكرانية».

لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت: «نرى تقارير من أطراف في (اتفاقية الحبوب) تفيد بتمديد الاتفاق لمدة 120 يوماً. قلنا مراراً... إن الجانب الروسي أخطر جميع أطراف الاتفاقية بأنه يمددها لمدة 60 يوماً».

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