ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لممثلة مثيرة للجدل قبل انتخابات 2016 ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وقال ترامب إن ”التسريبات غير القانونية” من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن تشير إلى "أن المرشح الجمهوري الرائد والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية سيتم توقيفه يوم الثلاثاء المقبل".وحث ترامب أتباعه على الاحتجاج.

ويجري مسؤولو إنفاذ القانون في نيويورك باستعدادات أمنية لاحتمال توجيه الاتهام إلى ترامب.

ولم يكن هناك أي إعلان علني عن أي إطار زمني للعمل السري لهيئة المحلفين الكبرى في القضية، بما في ذلك أي تصويت محتمل على ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق أم لا.

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