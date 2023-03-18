أكثر من نصف مليون شخص في ملاوي تأثروا بالإعصار فريدي

المصدر: أ ف ب

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حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الإعصار فريدي الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في جنوب أفريقيا، أثر على أكثر من نصف مليون شخص في ملاوي، إحدى أفقر الدول التي تواجه حاليا خطر حدوث أزمة إنسانية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) المحلي في تحديث للوضع أن فريدي "انحسر في منطقة ذات ضغط منخفض وتبدد تماما في 15 مارس".

في ستة أيام، تساقط ما يعادل ستة أشهر من الأمطار على جنوب ملاوي، مركز العواصف، ما تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة.

وأوضحت "أوشا" أن "أكثر من 500 ألف شخص تأثر منذ 12 مارس". وأكثر من 183 ألف شخص من بين حوالي 20 مليون نسمة هم بلا مأوى.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه فُتح نحو 300 ملجأ طوارئ لكن الدمار ما زال يحدّ من وصول الفرق الإنسانية وإيصال المساعدات.

تسبب الإعصار فريدي الذي استمر لفترة استثنائية، في مقتل 326 شخصا في ملاوي كما قتل 86 شخصا في موزمبيق، وفقا لآخر حصيلة الجمعة، و17 في مدغشقر.

وقالت الناطقة باسم اليونيسف فونغما فودونغ، "هناك خطر من تفاقم وباء الكوليرا المنتشر حاليا، مع كون الأطفال الأكثر عرضة لهذه الأزمة".

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