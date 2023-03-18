أردوغان يعبد الطريق أمام انضمام فنلندا إلى «الناتو»

المصدر: أنقرة - وكالات

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس ، أن برلمان بلاده سوف يبدأ إجراءات المصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي «الناتو».

وصرح أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة، مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو: «قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً للاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية».

وأشار أردوغان إلى أن هلسنكي اتخذت خطوات واضحة بخصوص التزاماتها في المذكرة الثلاثية المتعلقة بانضمامها لـ«الناتو»، معرباً عن أمله في الحصول على «الموافقة النهائية» من المؤسسات التركية (البرلمان)، قبل الانتخابات المقررة 14 مايو المقبل. واعتبر أردوغان أن الحلف سيصبح «أقوى» مع عضوية فنلندا، وسوف يلعب «دوراً نشطاً» في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفاً :قدمنا إلى السويد قائمة بـ120 مطلوباً وعليها تسليمهم حتى يكون موقفنا إيجابياً بشأن انضمامها لـ«الناتو». وشدد على أن بلاده «ستواصل محادثاتها مع استوكهولم على أساس مبادئ الحلف، ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد. وتابع: «طالما نلمس خطوات سلبية ضد تركيا في مكافحة الإرهاب، فإننا على استعداد لاتخاذ أي شكل من المواقف بغض النظر عن مصدرها».

خطوة كبيرة

بدوره، اعتبر الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو أن موافقة تركيا على انضمام بلاده إلى الناتو «خطوة كبيرة جداً».

في المقابل، أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عن «عدم ترحيب» بلاده بالخطوة التركية، وقال: «قرار تركيا المضي قدماً في التصديق على انضمام فنلندا للحلف غير مرحب به، لكننا كنا مستعدين لذلك».

وبالتزامن مع الخطوة التركية، أعلن الناطق باسم حكومة المجر، زولتان كوفاش، أن البرلمان سيصوت في 27 مارس الجاري على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

في غضون ذلك، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بيان، بالخطوة التركية للتصديق على عضوية فنلندا، معرباً عن أمله بأن يصوت البرلمان التركي على المصادقة في «أقرب وقت ممكن». وذكر ستولتنبرغ أن الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في «الناتو» بسرعة، وليس أن تنضما في الوقت نفسه بالضبط.

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