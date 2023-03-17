الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال لبوتين.. وروسيا تعلق: لامعنى لها

المصدر: أ ب

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مزاعم جرائم حرب في أوكرانيا في حين علقت روسيا أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى.

كما أصدرت المحكمة أيضا مذكرة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.

وقالت روسيا اليوم الجمعة إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين لا معنى لها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".

وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه."

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